Lena Dunham végre megmagyarázta, hogy mi történik ezen a fotón közte és Brad Pitt között

Nem az, aminek látszik.

Lena Dunham is ott volt a Volt egyszer egy…Hollywood premierjén még tavaly júliusban, mivel volt egy kisebb szerepe a filmben. Eddig nincs is semmilyen probléma, a furcsaság ott kezdődött, amikor készült róla és Brad Pittről egy kép, ami olyan, mintha éppen rá akarná vetni magát a színészre. Amit persze meg is értenénk, hiszen mégiscsak ő Brad Pitt, de az ijesztő fotó beleégett az agyunkba. Egészen eddig egyikük sem nyilatkozott, hogy mégis mi történt ebben a pár másodpercben, de Lena Dunham megtörte a csendet Andy Cohen műsorában.

Nem tudom, hogy emlékeztek-e még arra a kissé kínos fotóra, ami kettőnkről készült. Hát, az interneten az jött le, hogy valamilyen módon fizikailag megtámadtam őt, amire ő bestresszelt. Sosem erőszakolnék ki egy csókot Brad Pittől. Túlságosan tisztelem őt, mint művész és barát.

— mondja Dunham, majd elmeséli, mi történt később, az esemény napján.

Később felvitt egy szobába, mivel tudta, hogy ideges vagyok és titokban pizzát ettünk. Megdicsértem a gyűrűjét, hogy milyen szép, mire nekem adta.

Kiemelt kép: Dave J Hogan/Getty Images