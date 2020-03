És akkor kiderült, a szexuális tartalmú videókat egy nemlétező ügynök csalta ki

„Azt kérte, maszturbáljak, mert attól férfiasabbnak nézek ki” – mondta a RuPaul's Drag Race tizenkettedik évadának egyik versenyzőjéről egy színész és mint kiderült, közel sincs egyedül azzal, hogy nemlétező ügynöknek kellett fura kéréseket teljesítenie fontos, de szintén nemlétező szerepekért.

Miről szól ez a műsor?

A Rupaul’s Drag Race realityben drag queenek mérik össze a tudásukat, az epizódok során különböző kategóriák szerint kell ruhákat varrniuk, táncolniuk, impró előadásokat összerakniuk vagy épp rapszöveget írniuk. A drag queenek transzvesztita előadók, akik nőnek öltöznek be és alteregóik táncos, énekes vagy lip sync (azaz egy zenére tátogós) előadást nyújtanak a közönségnek.

A show megalkotója és műsorvezetője maga RuPaul, a világ leghíresebb drag queenje, aki a kilencvenes évektől kezdve egyre több videóklipben, műsorban tűnt fel, szerepelt például a Wong Foo, kösz mindent! – Julie Newmar című filmben, sőt, még a M.A.C. sminkmárka kampányarca is volt. A Rupaul’s Drag Race 2009-ben debütált a Logo TV csatornán, majd egyre népszerűbb lett, pár évvel ezelőtt még a Netflixre is felkerült. A vetélkedő azért számít mérföldkőnek a queer kultúra szempontjából, mivel ez az egyetlen olyan nagy költségvetésű produkció, ami kifejezetten drag queenekről szól, akik korlátok, megbélyegzések, előítéletek nélkül versenyezhetnek. A műsor az évek során egyre nagyobb hangot kapott a mainstream kultúrában is.

Így zajlott az átverés

A legújabb, tizenkettedik évad február 28-án startolt el Amerikában, ám az egyik versenyzőt, Sherry Pie-t kizárták, miután a Buzzfeeden megjelent egy riport róla, amiben többen is azt állították, hogy álnéven, casting direktornak álcázva magát kért tőlük obszcén, szexuális tartalmú videókat. A catfishing jelenség nagyjából az internetes chateléssel együtt jött létre, azt jelenti, hogy egy felhasználó másnak adja ki magát, mint aki valójában és így próbálja meg átverni, vagy zsarolni, pénzt, esetleg szexuális töltetű információkat kicsalni a célszemélytől. Sherry Pie-t öt fiatal színész vádolta meg azzal, hogy álnéven, egy bizonyos Allison Mossie neve alatt átverte őket. A vádak szerint nemlétező előadások meghallgatásaihoz kért tőlük különböző videókat.

A drag queen egyik ismerőse, a színész Ben Shimkus március negyedikén, a cikk megjelenése és a Drag Race második epizódja (amiben Sherry Pie is szerepelt) előtt egy hosszú, nyilvános Facebook-posztban írta le, a férfi hogyan vezette orránál fogva évekig. Shimkus és Sherry Pie egy kisvárosi színészképzésen találkoztak, a fiatal színészt egy barátja ajánlotta be egy bizonyos Allison Mossie casting direktorhoz, mert szerinte ő tökéletesen megfelelne a Playwright’s Horizons produkciós cég új, előkészületben lévő darabjának egyik karakterére.

Allisonnal több mint százötven emailt váltottunk három hét alatt. Megbeszéltük a fizetést, hogy hol fogok lakni New Yorkban, mikor kell szüneteltetnem a sulit a próbák miatt. Olyan videókat kellett küldenem neki, melyek részben szexuális jellegűek és kínosak is voltak, de túl jó lehetőségnek tűnt, hogy nemet mondjak. Azt mondogattam magamnak, hogy majd a szüleimnek nem engedem, hogy megnézzék a darabot, de szerettem volna szakmai tapasztalatot szerezni

– írja Shimkus, majd azzal folytatja, hogy a megbeszéltek után Mossie hirtelen eltűnt, így a színész kénytelen volt felkeresni a produkciós irodát abban a reményben, hogy ott majd eléri őt. A nő, akivel sikerült kapcsolatba lépnie azt mondta, hogy a cégtől soha senki nem hallotta még ezt a nevet. Shimkus végül beszélt azzal a barátjával, aki megadta a férfi elérhetőségét, hogy soha többé ne dolgozzon vele, és amikor megkérdezte tőle, hogy honnan ismeri, kiderült, hogy Sherry Pie ajánlotta be őt Mossie-hoz, állítólagos barátjához. Amikor elmesélte barátainak, hogy mi történt, kiderült, másoknak is hasonló élményeik voltak Mossie-val. Shimkus számára ekkor kezdett kitisztulni a kép, hogy mi is történt valójában, hiszen az egyetlen biztos kapocs minden esetben Sherry Pie volt.

Fel kellett dolgoznom a tényt, hogy ezek a videók egyáltalán nem a karrierem előrelendítése miatt készültek. Az egyik felvételben el kellett játszanom, hogy szteroidokat szedek, és azonnal megnőnek az izmaim. A karakteremnek, Jeffnek szagolgatnia kellett az izzadt hónalját, és eljátszania, hogy mennyire élvezi mindezt. Nehéz volt lenyelni a pirulát, pedig hallgathattam volna az ösztöneimre, meg arra, hogy mennyire kényelmetlenül éreztem magam.

Shimkushoz hasonlóan a 23 éves Josh Lillyman is pályakezdő színész, Allison Mossie elérhetőségét ő közvetlenül Sherry Pie-tól kapta, aki beajánlotta egy akkor készülő HBO-produkcióba. Az üzenetváltásokban Mossie azt javasolta, hogy kérje meg Sherry Pie-t (eredeti nevén Joey Gugliemelli), hogy segítsen neki a felkészülésben, aminek ő még örült is. A színész otthonában gyakoroltak, a próba során Gugliemelli próbálta minél jobban kitolni a karaktere határait, rávette, hogy Lillyman maszturbáljon a kamera előtt, annak érdekében, hogy még maszkulinabb legyen.

Mindent megtettem, amit kért, mert ezen a ponton olyan részleteket árult el a showról, hogy meg voltam róla győződve, hogy valódi és tényleg az HBO-ra készül. Sok időbe telt, míg rájöttem a csalásra. Készségesen, önként tettem eleget a kéréseinek.

A szálak szépen lassan kezdtek összeérni az áldozatok között, Lillyman egyik este egy bárban fél füllel meghallotta, hogy egy másik színész, Landon Summers ugyanerre a meghallgatásra készül, a casting direktor pedig nem más, mint Allison Mossie. az ő esete is hasonlít az előzőekhez, izmos karaktert kellett alakítania, aki a tömegnövelőtől túlságosan nagydarabbá válik. Miután Sherry Pie, vagyis Gugliemelli elutazott a városból és Lillyman nem hallott Mossie felől egy ideje, nyomozni kezdett az ügynök után, de a létezésének még legkisebb nyomát sem találta. Azonnal felhívta Summers-t, aki majdnem visszautasított egy Disney-szerződést, hogy részt vegyen a Mossie által kitalált darabban.

Sherry Pie reagál, de van egy fontos bökkenő

A legtöbb esetben Gugliemelli két oldalról próbált nyomást gyakorolni az áldozatokra, hiszen, amikor beszámoltak neki arról, hogy kellemetlen videókat kell küldeniük a meghallgatásra, Sherry Pie bíztatta őket még úgy is, hogy volt, aki lemondott volna egy másik, valódi szerepről emiatt. Sherry Pie a Buzzfeed cikkének megjelenése előtt egy perccel tett közzé egy közleményt Facebook-oldalán, melyben nem tagadta a vádakat, bocsánatot kér mindenkitől, akit valaha megbántott viselkedésével. Sokan kritizálták megszólalását, mivel Gugliemelli a mentális problémáira hivatkozik. Állítása szerint szakember segítségét kérte, hogy alaposan fel tudja dolgozni tetteit és annak következményeit, de a RuPaul’s Drag Race forgatása közben jött csak rá, hogy viselkedése mennyire helytelen volt.

Amíg nem kerültem be a Drag Race-be, nem igazán fogtam fel, hogy mennyire fontos a mentális egészség megőrzése. A show alatt megtanultam, hogy elengedhetetlen önmagunk szeretete, én pedig azt hiszem, ezelőtt sosem szerettem magam igazán. Mióta újra New Yorkban vagyok, kezelésre járok és igyekszem felépülni.

Van még egy áldozat, Daniel Marandola, New York-ban élő színész, akit szintén hasonló körülmények között verte át Gugliemelli. Marandola először 2018-ban vette fel a kapcsolatot Allison Mossie-val és egy évvel később, 2019 decemberében jött rá az átverésre. A dátum ebben az esetben azért fontos, mivel a Drag Race tizenkettedik évadát még 2019 nyarán forgatták, ami azt jelenti, hogy jóval a műsor után Gugliemelli még mindig videókat csalt ki Mossie néven az áldozatoktól.

Shimkus emiatt döntött a nyilvános felszólalás mellett, mert annak tudatában, hogy Sherry Pie szerepel a RuPaul’s Drag Race-ben, jogosan vetette fel, hogy egy ilyen kaliberű, világnézettségű show-val jelentősen megnő a versenyzők hírneve és sokkal nagyobb elérésük lesz, valamint sokkal több helyre hívják őket fellépni, így annak a lehetősége, hogy több embert, nagyobb hatalommal átver, jelentősen megnő.

Nagyobb platformmal még több emberrel teheti majd meg ugyanezt. Ez ellen akarok küzdeni.

A Buzzfeed a cikket a Drag Race második epizódjának napjára időzítette és ugyan az első részben nem, a másodikban már feltűnik Gugliemelli színpadi énje, Sherry Pie. A csatorna reakciója a történtekre a versenyző kizárása volt, a műsor elején pár soros nyilatkozatban olvasható, hogy azonnali hatállyal kizárták a versenyből. A már kész évadot rakéta sebességgel kezdték el újravágni úgy, hogy az epizódokban minél kevesebbszer jelenjen meg Sherry Pie.

Teljesen kizárni a műsorból azonban még így is lehetetlen, hiszen rengetegszer kell csapatjátékokban teljesíteni, ráadásul az első nagyobb kihívást meg is nyerte. Rengeteg kommentelő azt javasolta, hogy forgassák újra az évadot Sherry Pie nélkül, mások szerint pedig a többi versenyzőre kell most tekintettel lenni, akik vért izzadtak, hogy egyrészt bekerüljenek a versenybe, másrészt, hogy meg is nyerjék.

A csatorna a The Trevor Project szervezetnek 5 ezer dollárt, átszámítva 1,6 millió forintot adakozott (ez volt Sherry Pie nyereménye az egyik kihívásért, de a lip sync versenyben már nem nyert), ami az LMBTQ+ közösség öngyilkosságra hajlamos tagjai számára nyújt prevenciós segítséget. Mindenesetre a queer közösség abban egyetért, hogy a műsor gyors reagálása és eljárása példa értékű.

Kiemelt kép: Instagram/@rupaulsdragrace