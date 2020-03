Liptai Claudia: Ha egymás kezét csókolgatjuk a 7-es buszon, megnő a fertőzöttek száma

Liptai Claudia először tegnap, Instagram-oldalán szólalt meg a koronavírussal kapcsolatban, ma egy érzékletes hasonlattal hívta fel az emberek figyelmét arra, hogy lehetőleg ne érintkezzünk senkivel, hogy lelassítsuk a vírus terjedését.

Nem a betegségtől félek hanem attól hogyha nem tanulunk a példákból és nem értjük meg, hogy az “Ugyan már én biztos nem kapom el” mondat milyen kártékony. Nagyon egyszerű matek. Ha az ajánlások ellenére is elmegyünk csakazért is moziba, plázába és körbe csókolunk mindenkit a 7-es buszon akkor tuti, hogy egyszer csak úgy megugrik a betegek száma amit képtelenség lesz ellátni. Ha lemondunk az egyéni vágyainkról a közösség javára akkor sokkal kiegyensúlyozottabb lesz ez a görbe. Kezelhetőbb és reményeink szerint hamarabb is lecseng.