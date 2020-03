Tom Hanks fia szerint szülei jól vannak, nincs miért aggódni

Tom Hanks és Rita Wilson fia, Chet Hanks számolt be a rajongóknak szülei egészségügyi állapotáról, miután kiderült, hogy koronavírussal fertőződtek meg.

Szerdán, a 29 éves Hanks Instagram videóban beszélt a vírusról pár órával szülei bejelentése után.

Igaz a hír. A szüleim elkapták a koronavírust. Őrület! Mindketten Ausztráliában vannak, mert az apám épp egy filmet forgat. Most beszéltem velük telefonon. Mindketten jól vannak. Nem is érzik rosszul magukat, nem aggódnak. Természetesen a szükséges egészségügyi ellenőrzéseken és vizsgálatokon túlesnek, de szerintem nincs ok az aggodalomra.