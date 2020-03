Britney Spears miért a saját mellét fogdossa, miközben a pasijával pózol?

Lehet, csak nem tudta hova rakni a kezét?

Az énekesnő túl van egy fotózáson, ahol a pasijával, Sam Asgharival is készült néhány közös kép. Britney Spears pedig meg is osztott ezekből párat a közösségi oldalán, mert egyrészt a párjának hamarosan születésnapja lesz és már most felköszöntötte, másrészt csak úgy.

Az egyik felvétel azonban különösen fura. Miközben Asghari hátulról átkarolja az énekesnőt, addig Britney Spears az egyik kezét a pasija karján tartja, a másikat pedig a saját mellén.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Britney Spears (@britneyspears) által megosztott bejegyzés, Márc 2., 2020, időpont: 4:33 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@britneyspears