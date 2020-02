Igaz, nem az énekes seggelt.

Justin Timberlake SZA-val készített egy közös dalt, amiből már első hallásra lehet tudni, hogy sláger lesz. Az énekesnővel le is forgattak hozzá egy videóklipet, a The Other Side pedig már ki is került a YouTube-ra.

Sok történés ugyan nincs a videóban, leginkább csak táncikálnak benne, de 2.42-nél benne hagytak egy seggest, amit SZA-nak sikerült elkövetnie. Mentségére szóljon, ekkora patacipőben még a járás is kihívás.

Kiemelt kép: YouTube/Justin Timberlake