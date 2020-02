Harrison Ford: Már nem nekem kell a húzónévnek lenni

A rajongóit amúgy vásárlóknak hívja, ahogyan azt öt éve tudni lehet.

A CBS Sunday Morning című műsorának vendége volt Harrison Ford, akivel többek között arról is beszélgettek, hogy a 77 éves színész miként tekint magára mostani produkcióiban.

Minden munkát élveztem, amit csináltam, mert szeretek dolgozni. De már nem nekem kell lenni a húzónévnek

– kezdte, majd ahogy a 2015-ös Az ébredő Erő premierjén tette, úgy most is elmondta, hogy rajongóit ő inkább vásárlóknak tekinti, merthogy végigkísérik az életét, fizetnek a filmjeiért, neki pedig felelősséget kell vállalnia azért, hogy jó produkciókat adjon ki a kezei közül. Mint mondta: „A rajongó szó mindig is nagyon furcsa szó volt nekem”.

Beszélt a klímaváltozásról is, ami mostanság nagyon foglalkoztatja:

Veszélyben vagyunk, hogy elveszítjük az élőhelyünket. A természetnek nincs szüksége az emberre, az embereknek van a természetre.

Végül ismét elmondta, hogy visszatér Indiana Jones szerepébe a közelgő ötödik mozifilm miatt:

Kiemelt kép: YouTube.com/CBSSundayMorning