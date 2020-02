Margot Robbie éppen WC papírt lopott élete első lesifotóján

Daniel Kaluuya pedig zoknikat szokott lopni forgatásokról.

Graham Norton műsorának legutóbbi adásának többek közt Margot Robbie és Daniel Kaluuya volt a sztárvendége, előbbi pedig megosztotta legelső lesifotójának kínos sztoriját. Éppen egy barátnőjét látogatta meg, aki csak pár napig volt New Yorkban és éppen készült hazamenni. Mivel rengeteget dolgozott akkoriban, ami miatt kevés volt a szabadideje, és nem volt még tele pénzzel, és rájött, hogy nincs otthon WC papírja, úgy döntött, hogy lop a szállodából, a barátnője Ralph Lauren szatyrában méghozzá. Akkoriban még nem volt annyira ismert, hogy számítson rá, hogy lekapja egy lesifotós, úgyhogy az első reakciója az volt, hogy vajon melyik híresség van a közelben, aztán rájött, hogy őt kapták le éppen WC papír lopás közben. Az anyukája fel is hívta a fotót látva, hogy de jól megy neki, mit vett a Ralph Laurenből. Kaluuya ennek kapcsán elmondta, hogy ő notórius zoknitolvaj a forgatásain, mivel szerinte hülyeség zoknit venni, a jelmeztervezők meg amúgy is jobb zoknikat terveznek, mint amiket a boltba kapna.

Kiemelt kép: YouTube