50 Cent: Nem vitatkozok többé senkivel

Kobe Bryant tragikus halála megrázta a világot, a celebvilág nagyja közösségi médián is megemlékezett a legendáról.

Köztük volt 50 Cent is, aki a történtek miatt gyakorlatilag átértékelte az életét és úgy döntött, mostantól nem fog összekapni emberekkel.

i feel like i have to achieve what i want in life now after this. i have to focus, i’m not arguing with anyone anymore I’ll deal with it another way if there’s a problem. #starzgetthapp #abcforlife Feb 11 pic.twitter.com/K41wGQmQFH

— 50cent (@50cent) 2020. január 27.