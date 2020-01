Eminem is beszállt a mémgyártásba

Eminem is beszállt a mémgyártásba

Őt is utolérte Dolly Parton-kihívás.

Eminem egy kiszivárgott felvételen utalhatott arra, hogy ő is megverte volna Rihannát

Jól csináltam?

– tette fel a kérdést Eminem, aki követte Dolly Parton és több ezer ember példáját.

Ő is posztolta, hogy a négy közösségi média felületen mennyire mást mutatna magából. A kihíváson egyébként már Arnold Schwarzenegger is túl van és hazai celebek is csatlakoztak már.

Kiemelt kép: Instagram/@eminem