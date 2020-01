Eminem a fegyvertartás ellen rappel új dalában

Beindult a választási kampány.

Húsz éve még elképzelhetetlen lett volna, hogy egy A-listás rapper a fegyvereket, mint borzalmas dolgokat emlegesse egy dalban, most mégis megtörtént ez. Ezúttal Eminem döntött így, ráadásul egészen meglepetésszerűen, merthogy a semmiből kidobott egy albumot Music to Be Murdered By címmel, ami mellé egy videoklipet is töltött a YouTube-ra.

Utóbbi a Darkness címet viseli, ami a 2017-es Las Vegas-i lövöldözésről emlékezik meg, majd a videó végén felteszi a kérdés:

Mikor fog ez véget érni? Ha elég embert érdekel majd. Hallasd a hangod, és segíts változtatni a fegyvertartással kapcsolatos jogokat illetően

– buzdítva rajongóit arra, szavazzanak helyesen a következő elnökválasztáson. Eminem egyébként nagy kritikusa a garantált fegyvertartással házaló Donald Trump kormányának.

