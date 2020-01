Új klipjében Billie Elilish a testvérével kocsikázik, majd belehajt a tengerbe

Kijött az Everything I Wanted videoklipje, ami pont olyan sötét lett, amilyenre számítottunk.

Finneas a tesóm és a legjobb barátom. Mindegy, mit hoz az élet, mi mindig ott leszünk egymásnak.

Ezzel a felirattal kezdődik Billie Eilish új klipje, az Everything I Wanted. Az énekesnő bátyja, Finneas O’Connell, húga szinte minden kasszasiker zenéjéből kivette eddig a részét, elmondásuk szerint 50-50%-ban születnek a dalok mindkettejük melójából, pont így készült a Bad Guy, az All the Good Girls Go to Hell és a When the Party’s Over is. Hasonlóképp Eilish új száma, amihez most jött ki a videoklip. Az eddigi zenék képi világához hasonlóan ez is eléggé sötétes lett, mind vágóképekben, mind mondanivalóban.

Eilishék konkrétan belehajtanak egy autóval a tengerbe. Persze rögtön jöttek a poénos kommentek a videó alá:

– Billie: belehajtok a vízbe egy kocsival. Finneas: oké, teljesen rendben van.

– Rendező: mennyire szeretnéd sötétre a klipet? Billie: én vagyok a rendező, baszki.

– Én: végre túl vagyok a depresszión. Billie: fogd meg a vizemet!

Kiemelt kép: YouTube.com/BillieEilish