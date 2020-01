Az apa is féléves babaszabadságot kap a Diageónál (x)

Világviszonylatban is ritka támogatási rendszert vezetett be a Diageo, a világ egyik vezető alkoholos italokat forgalmazó vállalata: azért, hogy a családokat segítse,

26 hetes fizetett, friss szülői szabadságot biztosít munkavállalóinak, apáknak és anyáknak egyaránt, a gyerek egyéves koráig.

Az apa jelenléte a gyerek életében legalább annyira fontos, mint az anyáé, és az apa szempontjából is elengedhetetlen, hogy időben kialakuljon a kötődés közte és a kicsi között – erről, a modern családmodellről és az apák szerepéről zajlott a Diageo Bar Talks kerekasztal beszélgetés sorozat induló eseménye.

Azt hihetnénk, régóta fennálló rendszer az, hogy az anya otthon marad a gyerekkel szülés után, míg az apa keresi a pénzt, de valójában ez nem öregebb elgondolás néhány száz évnél. Ehelyett annak kellene a természetesnek lennie, hogy az apa is ugyanúgy kiveszi a dolgát a gyereknevelésből már a baba születése után, hiszen az első ezer nap sorsdöntő a kicsi életében, itt dől ugyanis el, hogy kikhez tud azonnal kötődni. Ha az apa egész nap dolgozik, nehezebben alakítja ki azt a bensőséges szülői kapcsolatot, ami a gyerek fejlődésének is alapja kell, hogy legyen. Ezt a beszélgetésre meghívott pszichológus szakértő, Léder László is alátámasztotta.

Zajlik az apaforradalom, de ez valójában anyaforradalom is, hiszen az anyáknak ezzel, az apa jelenlétével lehet a legtöbbet segíteni

– mondta el a Diageo Bar Talks kerekasztal beszélgetés sorozat induló eseményén Léder László pszichológus. A téma ezúttal azért aktuális a vállalat számára, mert a cégnél tavaly júniusban vezették be a 26 hetes szülői szabadságot, amiben az igazán jelentős újítás az, hogy a férfiak is kivehetik: az apukáknak lehetőségük van arra, hogy a gyerek egyéves születésnapjáig több mint fél évet otthon töltsenek a családdal, és megélhessék azt, amit a mai világban egyre kevesebb apának van lehetősége.

Az ember azt bánja igazán, hogy nincs ott olyan pillanatoknál, amik nem ismétlődnek meg. Az a gyerek nem fog újra először beszélni, nem fogja kétszer megtenni az első lépéseket, ezért is fontos, hogy az apa is jelen legyen

– fejtette ki a véleményét Rákóczi Ferenc, aki egyébként elnyerte az Év Apája címet, és akinek két kisfia van. „Én szabadidőmben igyekszem a gyerekeket magammal vinni, ahová tudom, ha például futok, akkor az egyik ott biciklizik mellettem, így is bevonom őket az életembe. Fontos a minőségi eltöltött idő, a közös élmény, az nem jó, ha csak leülsz tévézni a gyerek mellett.”

A szülői ösztön mindenkiben megvan, nemcsak az anyában, az apa pedig szintén frusztrált lesz, ha nem vesz részt a család érzelmi háztartásában. „A válóperek nagyjából 75 százalékát a nők adják be, a férfi, pontosan az elszigetelődés miatt, észre sem veszi, hogy baj van” – mondta Léder László. „Az a legoptimálisabb felállás, ha két szülő van mindig a gyerekkel, hiszen azzal az igénnyel születünk mind, hogy emberekhez kötődjünk, nagycsaládos génekkel jövünk a világra.”

A pszichológus azt is kifejtette, hogy a gyerek fejlődése során már az anya hasában kapcsolatot alakít ki a külvilággal, felismeri az anya és az apa hangját, de még a család kutyájának ugatását is. Hozzátette, hogy a munka-magánélet egyensúlya, vagy annak hiánya az első számú párkapcsolat-gyilkos, de ezen tud segíteni az, ha az apa minél előbb bevonódik a gyerek mindennapjaiba.

Éppen ezért olyan fontos a Diageo 2019 nyarán bevezetett szülői támogatása: a munkavállalók a gyerek születésétől fogva egy évig bármikor kivehetnek 26 hetet úgy, hogy ez idő alatt a teljes fizetésüket megkapják. A munkavállaló szabadon döntheti el, hogy mikor szeretne szabadságra menni, és azt is, hogy ezt a 26 hetet kihasználja-e teljes hosszában. A visszaérkezéskor pedig a cég abban is segít, hogy a friss szülő fokozatosan, akár részmunkaidőben szokjon vissza a munkakörnyezetbe.

Ezzel a lehetőséggel azt is szerettük volna mutatni, hogy a Diageónál nincs nemi megkülönböztetés, mindenki egyforma lehetőségeket kap, példát akarunk mutatni, Illetve szeretnénk jó példával elöljárni, hogy más cégek is kövessék a mintánkat.

– mondta Zács Kristóf, a Diageo HR osztályának vezetője. A cég ráadásul azt sem szabja meg, hogy csak az egyik szülő mehessen ilyen szabadságra, ha mindketten a Diageónál munkavállalók: mindketten, akár egyszerre is kivehetik a 26 hetet.

Az első visszajelzések alapján az apák is szívesen használják ki a lehetőséget: Zeisler Gábor ügyvezető igazgató elmondta, hogy az érdeklődés folyamatosan nő, a júliusi bevezetés óta már több mint tíz ember vette igénybe a cégnél. „Látjuk, hogy várhatóan a férfi dolgozók 5 százalékát érinti ez majd éves szinten.” Az első számokat Zacs Kristóf prezentálta: jelenleg az apák 2-3 százaléka veszi igénybe a lehetőséget, de hosszabb távon 3-5 százalékkal számol majd a cég.

A Diageo számára egyébként is nagyon fontos, hogy milyen a dolgozói életminősége, ezért több olyan szolgáltatást és lehetőséget is biztosítanak számukra, amely sok más munkahelyen nem adott. „A cégnél az egész épület kialakítása is dolgozóközpontú, van például ez a bár, amiben most vagyunk, és amit használhatnak a dolgozóink minden nap, illetve egy teljesen felszerelt edzőtermet is nyitottunk a munkavállalóinknak. Nekünk nagyon fontos szempont, hogy az emberek jól érezzék magukat a munkahelyükön, ez globálisan és Magyarországon is igaz” – mondta Zeisler Gábor. „Már korábban létrehoztunk egy apa-anya virtuális klubot is, ami a szülői szabadság közben és után segít visszailleszkedni a munkába.”

A cégnél egyébként a dolgozók 60 százaléka nő, nagyjából 1400 munkavállalóból 140 van jelenleg gyesen. „Nyilván őket várjuk vissza, megpróbálunk segíteni az átmenetben, a visszatérésben olyan lehetőségekkel, mint az apa-anya virtuális klub, vagy a részmunkaidős munka” – mondta az ügyvezető igazgató.

Ezekhez az intézkedésekhez kapcsolódik most a 26 hetes fizetett szabadság, amit az állami támogatásokat kiegészítve ajánl a cég a munkavállalóinak – nemtől teljesen függetlenül. A Diageónál dolgozó apukáknak így lehetőségük nyílik arra, hogy ne maradjanak le a gyorsan cseperedő gyerekük legfontosabb pillanatairól, és arra is, hogy olyan szoros kötődést alakítsanak ki a babával, amilyenre egyébként csak az anyukának lenne esélye.