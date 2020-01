Will.I.Am: Én vagyok a fekete Tony Stark

Mondta Robert Downey Jr.-nak, a nem fekete Tony Starknak.

Ellen DeGeneres szabadnapot vett ki, szóval beugrott helyettesíteni őt a műsorábaa a világ talán legnagyobb filmsztárja, Robert Downey Jr., egyik vendége pedig Will.I.Am volt. A popsztár, producer, és élő url új dokuszériáját promózta, amiben mesterséges intelligenciával működő dolgokat mutat be. Downey-t annyira lenyűgözte I.Am úr tudományos érdeklődése, hogy rögtön rávágta, hogy olyan ő, mint Tony Stark, mire a zenész kiejelentette:

Én vagyok a fekete Tony Stark.

Downey ennek meg is örült, hogy meg is van az utódja a filmekben, vissza is lehet hozni, és legalább végre menő lesz a karaktere.

Kiemelt kép: YouTube