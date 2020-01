Phoebe Waller-Bridge elárverezi Golden Globe-on viselt ruháját, a pénz az ausztrál bozóttűz áldozatainak megy

A Fleabagért Golden Globe-bal jutalmazott Phoebe Waller-Bridge is beállt azon hírességek közé, akik az ausztrál bozóttűz rászorulóin segítenek egy-két megosztáson túl is. Felajánlotta ugyanis aukcióra a gálán viselt, egyedi tervezésű ruháját, a befolyó összeget pedig az ausztrál Vörös Kereszt és két, a bozóttűz érintettjeit segítő alapítvány kapja elosztva, írja a Guardian.

77 ezer dollárról indul a licit, ami jelenlegi árfolyamon nagyjából 22 millió forint, sorozatának, a Fleabagnek a Twitter-fiókjára kikerült videón pedig a rengeteg híres embert is felsorolja, aki fizikai kapcsolatba került a díjátadó alatt a menő öltönnyel, ezzel is próbálva növelni az eszmei értékét.

So you already own the #Fleabag jumpsuit, but there’s another chance for you to dress like Phoebe Waller-Bridge! She’s auctioning off her #GoldenGlobes suit by @ralphandrusso in support of the relief efforts for the Australian bushfires. https://t.co/iAJAv8wveI #DressforAus pic.twitter.com/xhMiTcAAph

— Fleabag (@fleabag) 2020. január 10.