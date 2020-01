Meglepődtünk, hogy Kulcsár Edinának már ilyen nagy a hasa

PEdig még csak a terhessége félidejénél jár.

A modell novemberben jelentette be, hogy második gyerekét várja és azóta már az is kiderült, hogy Kulcsár Edinának és Csutinak ezúttal kislánya fog születni, akinek már a nevéről is döntöttek. A baba május közepén érkezik, kicsit több mint másfél évvel bátyja, Medox születése után.

Az biztos, hogy Kulcsár Edinát nem fogják olyan kritikák érni, – mint korábban Cooky párját – hogy túl kicsi a hasa. Tatár Csilla már egy decemberben készült interjú során azt mondta neki, hogy olyan nagy a hasa, hogy azt is elhinné, hogy hamarosan szül. Erről pedig most mindenki megbizonyosodhat, hiszen Kulcsár a közösségi oldalán mutatta meg, hogy hogyan is néz ki várandóssága 22. hetében.

Kiemelt kép: YouTube/Tatár Csilla