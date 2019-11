Jennifer Lopez műszempilla nélkül szinte új ember

Elég nehéz így ráismerni.

Az énekes-színésznő a GQ magazin Men of the Year kiadásának címlapsztárja, amire egy elég naturális sminkben fotózták. Gyakorlatilag olyan, mintha nem is lenne rajta semmi. A műszempillát és az erős szemfestést teljesen kihagyták, ami nélkül szinte fel sem ismerjük Jennifer Lopezt.

Általában így látjuk őt:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jennifer Lopez (@jlo) által megosztott bejegyzés, Okt 27., 2019, időpont: 7:46 (PDT időzóna szerint)



Ehhez képest a legfrissebb címlapon ilyen:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon GQ (@gq) által megosztott bejegyzés, Nov 18., 2019, időpont: 8:00 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@gq