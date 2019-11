Jennifer Lopez nem kapott pénzt A Wall Street pillangóinak szerepéért

Talán sokan kétkedve fogadják a dolgot, de Jennifer Lopez azt állítja, hogy legutóbbi mozijában, A Wall Street pillangóiban játszott alakításáért nem kapott fizetést. Azért vállalta el ingyen Ramona szerepét, – ami miatt egyébként már a felkészülési időszakban is marha sokat melózott a testén – mert számára elég volt az elismerés.

Nem kaptam egy halom pénzt A Wall Street pillangóiért. Ingyen csináltam, mint a Jenny From the Blockot, azért mert tetszett. Olyan filmeket keresek mostanában, amik nem csak érdekesek és összetett karakterek vannak benne, – amilyen Ramona is volt – hanem amik azt is elmesélik, mi folyik a társadalmunkban