Nyerő Páros: Kibékült Istenes és Vajtó

Köszönhetően Fésűs Nelly és Fluor közbenjárásának.

Mint azt mi is megírtuk kedden, összekapott Vajtó Lajos és Istenes Bence a Nyerő Párosban annak okán, hogy Istenes taktikából Vajtó feleségének, Fésűs Nelly-nek adta a legkevesebb pontot, ami miatt sok pénzt bukott a páros.

Úgy tűnik, hogy a nagy összeveszés és egymással nem beszélés csak pár napig tartott, ugyanis a tegnapi epizódban már békét is kötött a két fél. Nem igazán beszélték meg a dolgot, kínos csend után Vajtó meg is jegyezte, hogy túltárgyalták, aztán meg már viccelődtek egymással. Mondjuk a béküléshez kellett Fésűs és Fluor közbenjárása is.

