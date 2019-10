Puskás Peti kitanult egy szakmát

A bizonyítványát is megmutatta.

Egy friss vegán magyar gazda

– írta az X-Faktor mentora, aki frissen szerzett bizonyítványával a kezében pózolt.

Azt eddig is tudni lehetett Puskás Petiről, hogy fontos számára a környezete, de azt nem, hogy most már annak a elméleti és gyakorlati tudásnak is a birtokában, amivel saját magának termelheti meg azt, amit megeszik. Egy okj-s képzés sikeres befejezéseként ugyanis aranykalászos gazda lett.

