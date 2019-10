Így fürdött meg művérben Jessica Chastain

Igen, ez Az, aminek látszik.

Az Az – Második fejezetet eleve úgy harangozták be, hogy az egyik jelenetben több művért használtak fel, mint bármelyik másik horrorban valaha. Az egyik jelenetben ugyanis elönt mindent a vér, Jessica Chastain karaktere majdnem bele is fullad. Chastain most Instagramon posztolt egy videót a forgatásról, amin éppen felkészül a jelenetre, megmártózva egy vödörnyi művérben a következő szöveggel:

Legyél színésznő, mondták. Minden csak csillogás és glamúr lesz, mondták.

Ha nem akarsz lemaradni a celebhírekről… akkor neked szól legújabb Facebook-oldalunk, a Nejlon, ahol éppen egy szuper közösség épül és ahol a hazai híres és/vagy érdekes emberek vannak a középpontban.

Kiemelt kép: David M. Benett/Dave Benett/WireImage