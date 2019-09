Jodie Turner-Smith-nél még senki nem reagált viccesebben pletykára

Jodie Turner-Smith nem egy különösen ismert név még egyelőre, a Jett című Cinemax sorozatban lehet látni, viszont hamarosan bemutatják a főszereplésével készült Queen & Slimet, amivel mindez megváltozhat. A film modern újragondolása a Bonnie és Clyde sztorinak, Beyoncé legendás kliprendezőjének nagyjátékfilmes bemutatkozása, és a díjátadó szezonra időzítve mutatják majd be, így talán sokat fogunk még hallani róla az Oscar-szezonban.

Ugyanakkor most nem ezért írunk róla. Hanem azért, mert a PageSix értesüléseire alapozva a Bossip megírta, hogy szemtanúk szerint összejött Joshua Jacksonnal, akit olyan sorozatok főszerepéből ismerhetünk, mint a Dawson és a haverok, A rejtély, meg A viszony. Twitterre pedig ezzel a kérdéssel tette ki a cikket az online magazin:

Ha az ember egyszer már rátévedt a Bossipra, akkor meg sem lepődik ezen, sőt, a weboldal kifejezetten az ehhez hasonló címeiről híres. Ami viszont igazán meglepő volt, az a válasza volt erre Twitteren Turner-Smith-nek.

yes. the answer is yes.

— Jodie Turner-Smith (@MissJodie) 2019. szeptember 26.