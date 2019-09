Bódi Sylvi: Szuper lenne, ha Magyarország teljesen autonóm lenne és nem függene semmiben az export-importtól

A modell piacon járt.

Imádok piacra járni

– kezdte szombat délutáni posztját Bódi Sylvi, ami a gyakran felszínes influenszer tartalmakkal szemben végül nem azzal folytatódott, hogy milyen márka rúzsát viseli mindehhez, vagy hogy mindig visz magával vászonzsákot, hogy ne pusztuljon el olyan gyorsan a bolygó. A modell ezután arról írt, mennyivel másabbak a piacon vásárolt zöldségek és gyümölcsök ízei, emiatt ő nem is vásárol hipermarketekben belőlük. Hozzáteszi, nagyon szimpatikus neki, hogy ilyen sok ember (és család) foglalkozik mezőgazdasággal, zöldség- és gyümölcs- termesztéssel Magyarországon és nagy álma, hogy legyen egy saját kertje, ahol mindent előállíthat, amit csak szeretne. Megtudhatjuk azt is, ha nem érkezik időben, akkor lemarad a kedvenc gombájáról vagy bivalyvajáról is. A poszt ezután fordulatot vesz és a nosztalgiázás (a nagyszüleinek volt kertje, a mai piacozáson vett mustot, ami a gyerekkorát juttatta eszébe) után közgazdasági szintet súrol, mint írja:

szuper lenne, ha Magyarország teljesen autonóm lenne és nem függene semmiben az export-importtól.

Sajnos a posztot most nem fordította le angolra, emiatt akadt olyan kommentelő, aki azt írta: „Sylvi, you are so pretty. What’s your accent”.

Kiemelt kép: Facebook/Bódi Sylvi