Egy buli közben lőtt fotó mentette meg a 22 éves lányt, akit a tánctéren próbáltak bedrogozni

A 22 éves ír lány, Gemma Reynolds a barátnőivel nyaralni érkezett a görögországi Zákinthosz szigetére. A dublini Reynolds jól érezte magát a társasággal, buliztak, strandoltak, élvezték a tengert és olykor természetesen alkoholt is fogyasztottak. A csoport összesen két hetet töltött Görögországban, de az már biztos, hogy egy dologról fog emlékezetes maradni a nyaralás. Bejárta az internetet ugyanis az a fotó, amelyen egy idegen Gemmát megpróbálja bedrogozni.

A GROUP of girls partying in Zante captured the horrifying moment a man tried to spike one of their friends’ drinks. Gemma Reynolds, 22, from Dublin was… https://t.co/dIwvZrLYWE

