Taylor Swift mentor lesz a Voice-ban

Egy vicceskedő videóban jelentették be.

Hamarosan indul Amerikában a Voice tizenhetedik évada, amiben John Legend, Gwen Stefani, Blake Shelton, meg az egyébként régen America’s Got Talentet nyerő Kelly Clarkson mellett idén lesz egy megamentor is a mentorok mellett, amit nagy dobásnak szán a műsornak otthont adó NBC, most pedig egy videóval be is jelentette, hogy Taylor Swift lesz az. Az Instagramon megosztott videóban Shelton és Legend azt találgatják, hogy ki lehet az, és miért nem ők azok, hisz elég nagy sztárok, ebbe pedig annyira belemerülnek, hogy le se esik elsőre nekik, amikor elmegy mellettük Swift.

Kiemelt kép: Dia Dipasupil/Getty Images, MTV