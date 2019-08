Pedig mi nagyon nevetünk.

Hugh Jackman és Ryan Reynolds kapcsoltát eddig is vicces volt nyomon követni, mert a két színész a nyilvánosság előtt, közösségi oldalaikon is előszeretettel zríkálja egymást és most újabb dolgon nevethetünk.

Jackman két fotót is posztolt egy rajongó társaságában, akinek a ruháján legnagyobb kedvence, Ryan Reynolds feje virított. A színész reakciója és arckifejezése pedig zseniális.

Kiemelt kép: Instagram/@thehughjackman