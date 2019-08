Sohasem lehetsz biztos abban, hogy Reynolds nem jelenik meg a kommentszekcióban.

Miután a fél világon végigfutott az orosz FaceApp, ami a fényképünkre többek között öregítő filtert is ráhúz, most mindezt Hugh Jackman is felfedezte. Ráadásul az eredményt megosztotta az Instagramján, ami kicsit Clint Eastwood-osra sikerült, nem?

Mindenesetre nagy haverja, Ryan Reynolds azonnal a kommentszekcióban termett, odaírva:

Imádom a sminkmentes hétfőt!

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hugh Jackman (@thehughjackman) által megosztott bejegyzés, Aug 11., 2019, időpont: 5:43 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/thehughjackman