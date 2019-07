Az egyik Victoria’s Secret modell elszólta magát, hogy az idei bugyishow elmarad

A Victoria’s Secret egy fehérneműmárka, ami minden évben rendez egy hatalmas divatbemutatót, ahol angyalszárnyakat pakolnak a modelljeikre, hogy azok úgy mutassák be a legújabb bugyikat. A VS egyik legújabb, állandó angyala lett nemrég a magyar modell, Palvin Barbara is, de úgy néz ki, hogy az öröme eddig tartott. Már ha egyáltalán hiszünk Shanina Shaiknak, aki azt állítja, idén elmarad a bugyishow.

A Victoria’s Secret modellje legalábbis azt nyilatkozta az ausztrál Daily Telegraph-nak, hogy:

Sajnos a Victoria’s Secret show idén elmarad. Ez egy olyan dolog, amit fel sem tudok fogni, mert ebben az időszakban minden évben úgy edzek, mint egy angyal. De biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben valami történik majd. Biztos vagyok benne, hogy dolgoznak a márkaépítésen és új dolgokat találnak ki a show-ra, mert ez az egyik legjobb bemutató a világon.

Igen, a bejelentés, hogy idén nem lesz VS show, még csak nem is magától a Victoria’s Secrettől futott be, így azt egyelőre talán érdemes fenntartásokkal kezelni. Igaz, májusban már bejelentették, hogy többé nem közvetíti a TV a bemutatót, ezzel egyidőben pedig Les Wexner vezérigazgató azt nyilatkozta, hogy szeretnék újragondolni a VS divatbemutatóját.

Kiemelt kép: Thomas Concordia/Getty Images