Mindenki nézze meg ezt a fotót DiCaprióról és mondja azt, hogy aaaw

Bemutatták Quentin Tarantino új filmjét, a Volt egyszer egy Hollywoodot, Brad Pitt és Leonardo DiCaprio főszereplésével. A két színész láttán már Jimmy Kimmel műsorában is önkívületi állapotban sikoltoztak az emberek, így az már egyáltalán nem meglepő, hogy a premieren megjelent közönség is hasonlóan viselkedett. DiCapriónak kellett is szelfiznie egy keveset.

De a cukiság ott csúcsosodott ki, amikor a film egyik szereplőjével, a 12 éves Julia Buttersszel fotózkodott a színész.

Kiemelt kép: Kevin Winter/Getty Images