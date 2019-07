Ha nem is nyilvánosan, de Meghan hercegné reagált az őt ért kritikákra

Meghan hercegnének viszonylag sok gyűlölője és kritikusa akadt, amióta Harry herceg eljegyezte majd feleségül vette őt. Az egykori színésznőt még származása és bőrszíne miatt is megszólták, amiért a hercegnek nyílt levélben kellett arra kérnie mindenkit, hogy fogja vissza magát. Igaz, utóbbi Donald Trumpot például nem nagyon mozgatta meg, mert képes volt a hercegnét visszataszítónak nevezni.

Nyilván ő is olvas híreket, így ezekkel mind tisztában van, ez pedig ki is derült Az oroszlánkirály filmváltozatának londoni premierjén, ahol többek közt Pharrell Williamsszel is találkozott.

Pharrell praises the ‘beautiful union’ of Prince Harry and Meghan’s marriage at Lion King premiere, writes @chrisshipitvhttps://t.co/KE479ITYfv pic.twitter.com/uWDBIn3Y49 — ITV News (@itvnews) July 16, 2019

Ahogy a fenti videón is hallható, a producer/énekes azt mondta a hercegnének:

Nagyon örülök az egységeteknek. A szerelem csodálatos. Fantasztikus. Soha nem szabad magától értetődőnek venni, de a mai világban ez nagyon sokat jelent sokunknak. Komolyan. Nagyon fontos. Örülünk nektek.

És bár a hercegné a felvételen háttal áll, azért lehet hallani, ahogy azt mondja erre válaszul:

Köszönjük. Pedig nem hagyják, hogy könnyű legyen.

Kiemelt kép: Samir Hussein/WireImage