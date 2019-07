Pauly D a börtönben levő The Situationről: Boldog és nagyon pozitív

A Jersey Shore sztárja talán az egyetlen ember, aki boldog egy börtönben.

Ahogy arról mi is beszámoltunk tavaly, börtönbe került Mike Sorrentino, akit a Jersey Shore-ból csak The Situationként ismerhetünk, vagy legalább is nagyon próbált magára úgy hivatkozni.

Ha valaki esetleg krokodilkönnyeket hullajtana az adókerülésért ülő Sorrentinoért, akkor most mindenkit megnyugtatott egykori Jersey Shore-os kollégája, a mostanában leginkább DJ-ként tevékenykedő Pauly D, aki Andy Cohen műsorában elmondta, hogy teljesen jól van a reality sztár.

Nagyon jól viseli. Voltam nála látogatni és azt gondoltam, hogy átkutatják mindenemet előtte, meg ilyenek, de nem ez volt a helyzet. Nagyon laza körülmények között van. Boldog és pozitív. Boldog, hogy lassan túlesik rajta, szeretne szabadulni.

Elmondta továbbá, hogy Sorrentinot minden héten látogatja a barátnője, továbbá a DJ összefutott a Fyre fesztivál hírhedt szervezőjével, Billy McFarlanddel is, aki ugyanott tölti börtönidejét. Elmondta, hogy gyakorlatilag egy piknik volt a látogatás, még a telefonját is bevihette.

