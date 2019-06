Egy metrószerelvény zendített rá a Backstreet Boys slágerére New Yorkban

Szokatlanul kedves dolog történt a New York-i metróban vasárnap, derült ki egy férfi tweetjéből, amit a Mashable szúrt ki. Egy félmeztelen fickó szállt fel, hangosan bömböltetve a zenéjét hordozható hangszóróján keresztül. Ez még annyira nem szokatlan, idegesítő utasok mindig akadnak, viszont erre reakcióként a szerelvény kórusként elkezdte teli torokból énekelni a Backstreet Boys slágerét, az I Want It That Way-t.

– írja tweetjében a férfi. A Backstreet Boys halhatatlan slágere összehozta az embereket.

Had a really tough week and tonight I was the subway and some guy walks between train cars, shirtless, bumping a speaker. I wasn’t in the mood for Showtime particularly. But sometimes people and life surprise you and a little magic happens. pic.twitter.com/S7o4282SOS

— Joel Wertheimer (@Wertwhile) 2019. június 17.