Billy Porter: Ha fekete vagy és nyíltan meleg, nem nagyon kapsz munkát

Billy Porter a Pose és az American Horror Story sztárja, de mindezek mellett ő szokott minden vörösszőnyeges eseményen a legmerészebben és legizgalmasabban öltözni, pillanatok alatt elhomályosítva mindig mindenki mást.

Ő is része volt a Hollywood Reporter drámaszínészekkel készült kerekasztalbeszélgetésén, ahol olyanokat ültettek össze beszélni, aki idén díjra esélyesek sorozataikban nyújtott alakításuk miatt. Porter pedig elmondta, mik az a kettős mérce, amivel a fekete queer színészek szembenéznek Hollywoodban.

Porter elmondta, hogy ez kifejezetten dühítő, mert közben a meleg szerepeket mindig elviszik a heterók, miközben melegek ritkán játszanak heterót.

Mint mondta, már éppen eldöntötte, hogy felhagy a színészettel, amikor kapott egy telefont, hogy Ryan Murphy szeretné behívni castingra a Pose című sorozatához, ami aztán végül megváltoztatta a karrierjét.

“Everybody wants to give them an award.” #PoseFX star @theebillyporter on the “enraging” double standard of straight men playing gay roles in Hollywood https://t.co/xsKCt1eu6H pic.twitter.com/QT3LXxCO5w

— Hollywood Reporter (@THR) 2019. június 5.