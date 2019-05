Harry és Meghan tényleg csatlakoztak a kialvatlan szülők táborához

A herceg egyik lovaspóló partnere számolt be néhány királyi kulisszatitokról.

Miután megszületett Archie Harrison, a legújabb royal baby, mindenki arra tippelt, Meghan és Harry bezárkóznak majd Frogmore-ba a trónörökössel, és jó ideig meg sem mutatják a médiának.

Valamennyire tartja is magát a dolog, Vilmos herceg például azzal viccelődött a születés után, hogy üdvözli öccsét a kialvatlan emberek táborában, amit csak szülőknek szokás nevezni. Harry most Rómába utazott egy jótékonysági lovaspóló meccsre, ez előtt szólalt meg egyik csapattársa, Michael Carrazza, aki néhány királyi kulisszatitkot is megosztott a trónörökössel kapcsolatban:

Harry nagyon izgatott az apaság miatt. Mindez nyilván sok munkával és teljesen új tapasztalatokkal jár, de nagyon lelkesnek tűnik

— mondta Carrazza, aki hozzátette,

Harry tényleg csatlakozott a kialvatlan szülők táborához,

Archie Harrison jóvoltából. Így egy kis vakációnak is felfogható a római jótékonysági meccs. Ez egyébként a legelső alkalom, amit a herceg külön tölt fiától és feleségétől a royal baby érkezése óta.

Kiemelt kép: Elisabetta A. Villa/Getty Images