Rebel Wilson Vajna Tímea Instájáról üzent egy szakállas szóviccel a magyaroknak

Vajna Tímea Olaszországból, Portofinoból jelentkezett be Instagram-sztorijában egy yachtról, a Tökéletes hang széria sztárjával, Rebel Wilsonnal. Wilson arról beszél, hogy hallotta, hogy most mutatják be nálunk új filmjét, a Csaló csajokat, és elsüti a kötelező Hungary – hungry szóviccet, mondván, hogy ő mindig éhes. A videókat Vajna Instagramján lehet megnézni még nagyjából 22 óráig, aztán törlődnek. Egyébként Wilson is posztolt fotót, amin szerepel Vajna.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sunset crew x Rebel Wilson (@rebelwilson) által megosztott bejegyzés, Máj 25., 2019, időpont: 12:20 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images, amfAR