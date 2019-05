Taylor Swift kétszer is karambolozott egy interjú közben

Taylor Swiftnek hamarosan érkezik az új albuma, ezért most promóciós üzemmódba kapcsolt, és végigjárja az összes beszélgetős műsort. A legutóbbi állomása a brit Graham Norton Show volt, ahol elmesélte, hogyan sikerült a frászt hoznia a Rolling Stone újságírójára. Éppen egy profilcikk készült róla, az olyan nagy magazinoknál pedig, mint a Rolling Stone, az ilyen félig interjús, félig mesélős nagy anyagokban az újságíró általában eltölt a hírességgel egy, vagy akár több napot, elkísérve őt mindenhová. Ennek részeként pedig Taylor vitte autóval is, de kétszer is sikerült karamboloznia, mint mondja, az egyik nem az ő hibája volt, a másik viszont igen, és az anyósülésen ülő újságíró annyira halálra rémült tőle, hogy felkiáltott, hogy neki van egy gyereke.

Kiemelt kép: Ethan Miller/Getty Images