A modell szintém modellkedő fiát még újévkor igazoltatták a rendőrök, majd kiderült, hogy ittasan ült be a volán mögé. A 19 éves Presley Gerbert letartóztatták, és most három hónappal később vádat is emeltek ellene.

A szabálysértés miatt akár hat hónap börtönbüntetésre és pénzbírságra is számíthat, de a bíróság valószínűleg enyhítő körülményként figyelembe veszi, hogy Gerbert büntetlen előéletű.

(TMZ)

Kiemelt kép: Stefanie Keenan/Getty Images