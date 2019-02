Egy éve ilyenkor: Kivillanó melle miatt zokogott a francia jégtáncos a téli olimpián

Az elmúlt hetekhez hasonlóan ezúttal is összegyűjtöttük azokat a cikkeket, amik a legjobban érdekelték az olvasóinkat egy évvel ezelőtt.

Kivillanó melle miatt zokogott a francia jégtáncos a téli olimpián

Cserbenhagyta a ruhája a francia jégtáncost, Gabriella Papadakist, akinek a téli olimpián a rövid program közben több alkalommal is kivillant a melle. Papadakis ruhája az egyik emelésnél kapcsolódott ki, majd amikor hátradőlt a koreográfia részeként, az elcsúszó felsője fedetlenül hagyta a keblét, ami az élő közvetítésben is látszott, és a helyszínen még lassítva meg is ismételték.

A 28 éves szűz színésznő: A világon egyedülálló és ritkaság vagyok

Folytatja televíziós hakniját Bálint Emese, akinek a történetéről már többször beszámoltunk. A 28 éves színészkedéssel, énekeléssel és harmonikázással is foglalkozó nő, a Fókusz után az Esti Frizbi adásában is szerepel, hogy, hogy elmesélje, miért döntött ártatlansága megőrzése mellett.

Így néz ki a normális kaka – azt is megmutatjuk, milyen, ha baj van

Hét típusa van a kakinak. Legalábbis a Bristol Széklettáblázat szerint, amely a kakink formája, állaga szerint a problémákra is felhívja a figyelmet.

Brutális pénzbüntetést kapott egy férfi, aki olcsóbban vette meg az önkiszolgáló kasszánál a borjúmájat

Átszámítva mintegy 65 millió forintnak megfelelő büntetést szabott ki kedden a bíróság egy férfira Németországban, mert csalt az önkiszolgáló kasszánál egy élelmiszerboltban.

Kegyetlenül elbánt élettársával egy férfi egy győri üzletben. A biztonsági őr végignézte, egy nő lépett közbe

A gyanúsított előbb ököllel megütötte a korábbi bántalmazások miatt félelmében az egyik sarokba húzódó élettársát, majd a földre rántotta őt és a folyosón végighúzta őt a kijárat felé.