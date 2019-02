Ha nem vagy boldog, Jean-Claude Van Damme szétbarmolja az otthonod

James Corden late-night show-ja most már egyre inkább átveszi az első helyet a legviccesebb szkeccseket illetően, amiket az övéhez hasonló késő esti műsorokba készítenek. Volt ugye Ariana Grande slágerének zseni kiparodizálása, legutóbb Neil Patrick Harrisszel hülyéskedtek, most meg előbányászta a C-kategóriás akciófilmek koronázatlan verőgépét, Jean-Claude Van Damme-ot is, hogy azt csinálja, amihez ért: üssön, rúgjon, harapjon — különösebb indoklás nélkül.

A jelenet lényege annyi volt, hogy Cordenhez érkezik egy házaspár, akik picit belefásultak a mindennapokba, ebben akar nekik segíteni a nyugalom mintaképét magára öltő műsorvezető. Egy kérdés viszi végig a jelenetet: örömöt okoz-e az adott tárgy avagy sem? Ha nem, akkor Van Damme módszeresen szétbarmolja a cuccot, hol karate-rúgásokkal, hol a könyökével, hol pedig a fejével. Zseniális, ahogy robotszerűen mindent megtesz, amire Corden kéri — még egy tévét is kihajít az ablakon.

Kiemelt kép: YouTube