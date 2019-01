Énekelj te a kibaszott Britneyvel! – mondta James Corden, majd káromkodva otthagyta műsorát

Egészen zseniális jelenetet nyomott le James Corden és Neil Patrick Harris az angol műsorvezető late-night showjában, ami egy sima kérdések-válaszok formátumra lett felhúzva. Tudniillik, van egy ilyen része Corden showjának, ahol a közönség kérdezhet tőle.

Most az egészet arra húzták fel, hogy Corden mennyire érdektelen figura Patrick Harrishez képest, így míg a műsorvezető egydimenziós kérdéseket kapott (például a kedvenc színéről), addig az Így jártam anyátokkal színészéhez mély, összetett és hízelgő kérdéseket intéztek a nézők. Később már odáig ment a dolog, hogy átvehetné a műsor vezetését, mert tud táncolni, színészkedni, énekelni — de Neil Patrick Harris annyit mondott:

Ez visszalépés lenne nekem, de nyilván képes lennék rá, mert amúgy is csinálom ezeket a dolgokat, de így szűk határok közé sodornám magam, a nyomás is kicsi ezeknél a műsoroknál.

Erre Corden teljesen kiakadt, hogy mit ért kis nyomáson, vegye csak át a műsort, ő kilépett:

Elég volt, eddig vagyok ezzel! Akartok még Trump-vicceket? Menj, és énekelj te Britney kibaszott Spearsszel, én végeztem! Tudni akarjátok melyik a kedvenc színem? Hát ez (itt mindenkinek bemutat Corden — a szerk.), ez az én kedvenc színem. Baszd meg, te is baszd meg, te is és te is baszd meg