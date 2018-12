Kulcsár Edina még ebben a meghitt pillanatban is úgy érezte, hogy szelfiznie kell

A modell az a fajta, aki nem hagyja szó nélkül azt, ha valaki kritizálja és hosszú kommentekben reagál a közösségi oldalán a támadók megjegyzéseire. Ilyesmi történt most is, ám ezúttal fotót is küldött, hogy bizonyítson.

Tegnap azt írta valaki, hogy biztos benne, hogy nem is szoptatom a gyerekem, csak azt mondom…

– írta Kulcsár Edina.

Kiemelt kép: Instagram/@edinakulcsar_official