VV9: VV Csoki párbajellenfele VV Ginu lesz

Mégis VV Zsuzsu került infarktus közeli állapotba.

Vasárnap este már eldőlt, hogy a Való Világ 9 második párbajának biztos résztvevője VV Csoki lesz, hiszen a kiválsztáson hét jelet is kapott. Na, nem azért, mert a többiek annyira utálják, saját maga kérte a barátaitól, hogy küldjék ki a megmérettetésre.

VV Csoki lesz a következő Obama Greg meg nem érti, miért ment el Obama, ha annyira szerették.

Miután megkapta a zöld kendőt, már meg is bánta a döntését, mert rájött, hogy akár ki is eshet a versenyből. Csoki azonban nem egy bonyolult gondolkodású, így nem is volt kérdés, hogy a szerda esti kihíváson

VV Ginut választotta párbajellenfelének.

Igaz, próbált cseles lenni azzal, hogy Zsuzsunak adja a kék kendőt, de Zsuzsun kívül ezt nagyjából senki nem ette meg.

Kiemelt kép: RTL Klub