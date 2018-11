Jaden Smith még mindig azt állítja, hogy Tyler, The Creator a pasija

Ahogy arról korábban már mi is beszámoltunk, Will Smith és Jaden Pinkett-Smith fia, Jaden Smith november közepén a kaliforniai Camp Flog Gnaw zenei fesztiválon egyszer csak bejelentette, hogy összejött a rapper, Tyler, The Creatorrel. Bár kezdetben mindenki azt hitte, hogy Smith csak poénkodik, azóta már másodszor erősíti meg a hírt.

Most épp a Daily Mail munkatársainak, akik a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren kérdeztek rá a kapcsolatra.

Nemrég azt mondtam, hogy Tyler, The Creator a pasim és ez igaz

– nyilatkozta már harmadszor Smith, a másik fél viszont még mindig nem erősítette meg a hírt.

A két zenész kapcsolata már csak azért is furcsa, mert ha igaz, akkor Will Smith fia gyakorlatilag ezzel a hírrel együtt coming outolt a világnak. A Creator viszont már 2017-ben megjelent albumán megtette az előbújást, amikor is gyakorlatilag szexualitásáról és arról beszélt, hogy már 2004 óta van kapcsolata saját nemével.

Kiemelt kép: Steven Ferdman/Getty Images