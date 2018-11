Nehezen értelmezhető, új szlogent talált ki magának a Spice Girls a Girl Power helyett

Ha már mindenki túltette magát az izgalmon, hogy most tényleg újra összeáll a Spice Girls, de csak 4/5 részben, mert Victoria Beckham felnőtt, foglalkozzunk részletesebben is a 90-es évek legnépszerűbb lánybandájával, pontosabban azzal, hogy milyen új szlogent találtak ki maguknak.

Sőt, még ennél is többet kereshetnek, ha siker lesz a miniturné, de Victoria Beckham jól kiszúrt velük így is.

Mindenki tudja, hogy a Spice Girls az erős szájkontúr mellett örömmel hirdette a

girl powert,

ám most 2018-ban ezt a feminista szlogent lecserélték, és

people power

lett belőle. Ezt az együttes egyik tagja, Emma Bunton is megerősítette a Sunnak:

Szóval már nem csak a lányok számítanak, hanem minden ember, emiatt pedig rendesen ki is készült az internet, Twitteren már most utálkoznak az új mottó miatt.

Me: I’m so excited for the Spice Girls reunion! Girl power!!!

Stop Right Now, thank you very much.

— Julia Errens (@JuliaErrens) November 12, 2018