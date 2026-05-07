Első menedzsere lelépett Azahriah egy egész éves koncertbevételével

Azahriah Kadarkai Endre műsorában mesélte el, hogy első menedzsere hogyan lépett le egy egész éves koncertbevételével 2021-ben. Az illetőről azt mondta, „nagyon simlis tag”, és el tudja róla képzelni, hogy mentális, identitásbeli problémái is voltak.

Aláírtam vele valamit, és a Supermanagementtel (zenei kiadó és menedzsment, melynek ma Azahriah is tagja – a szerk.) nem engedte aláírni a szerződést. Akkor egy évig ment ez az ide-oda, mit tudom én, és akkor végül ügyvéddel valahogy elértem, hogy hagyjatok békén, mert ennek a szerződésnek semmi értelme, és végül is lelépett a 2021-es koncertbevétellel

– idézi az előadót a Blikk.

Még ügyvéddel szarakodtam. Az ügyvédnek kifizettem már fele annyit, mint amennyit lehúzott, és amikor jött a többi, akkor mondtam, hogy jól van, én már nem idegeskedem ezen, aztán elengedtem. Már volt tízszer annyim, szóval nem érdekelt.

Azahriah azt mondta, gondolkodott már azon, hogyan reagálna, ha újra összefutna az illetővel, de még most sem tudja, hogyan viselkedne.

„Szoktunk olyan helyre járni, ahova például jártunk anno együtt is, és ha ott megjelenne, akkor így elképzelem, de nem tudom, hogy mi lenne amúgy. Az lehet, durva lenne” – fogalmazott Azahriah.