Egy kisebb vagyonért áll újra össze a Spice Girls

A TMZ megtudta, hogy a hat koncert erejéig újra összeálló Spice Girls tagjai koncertenként 550 ezer dollárt kapnak majd fejenként, így összesen 3,2 milliós gázsit tehetnek zsebre hat fellépéssel. Ugyanakkor ha siker lesznek a brit koncertek, akkor tervben van a turné kibővítése is, ebben az esetben pedig fejenként hat és fél millió ütheti a markukat. Ugyanakkor Victoria Beckham továbbra sem csatlakozik hozzájuk, a tagokhoz közel álló források szerint ez kifejezetten aggasztja őket, és tartanak tőle, hogy nélküle bukás lesz az újabb összeállás.

Mel B bizakodik benne, hogy meggondolja magát Beckham, és nem is véletlenül, a hírek szerint eredetileg fejenként 13 milliót ajánlottak a közös turnéért, de csak akkor, ha mind az öten fellépnek. Mivel ez nem jött össze, buktak jó tízmilliót, de legjobb esetben is hat és felet, szóval jól kiszúrt Posh Spice a többiekkel. Annyira azért nem kell aggódni persze, hisz hat munkanapért cserébe több, mint 850 millió forintnak megfelelő összeget tehet zsebre legrosszabb esetben is a kilencvenes évek legmeghatározóbb lánybandájának négyötöde.

Kiemelt kép: Eamonn McCormack/WireImage