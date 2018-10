Elképesztő összegért kelhet el Michael Jackson legendás dzsekije

A Julien's aukciósház szerint elárverezik Michael Jackson híres fekete dzsekijét, melyet első önálló, Bad című turnéján viselt a színpadon 1987-88-ban.

Akár 100 ezer dollárért (mintegy 28,5 millió forintért) is elkelhet az a kabát, melynek hátát Michael Jackson alá is írta ezüst színű, vízálló tintával – írja az MTI. A csatokkal, pántokkal és cipzárokkal díszített fekete dzseki az énekes egyik legendás ruhadarabja. Nem ez az első alkalom, amikor elárverezik Michael Jackson egyik kabátját: a Thriller című dalának videoklipjében viselt piros dzseki egy 2011-es árverésen 1,8 millió dollárért kelt el.

Michael Jackson 2009-es halála óta azon hírességek közé tartozik, akiknek relikviái a legkeresettebbek a világon.

A Bad-dzsekit, illetve gyűjteménye további, csaknem száz rock and roll-relikviáját egy texasi üzletember, Milton Verret bocsátotta árverésre. Övé a piros Thriller-dzseki is, melyet nem szándékozik eladni. A jótékonyságáról ismert Verret a piros kabátot gyermekkórházakba szokta magával vinni.

A november 10-i New York-i aukción egyébként Bob Dylan, Paul McCartney, Eric Clapton és a U2 két zenésze, The Edge és Bono egy-egy elektromos gitárjára is licitálni lehet, a hangszerek egyenként 20-50 ezer dollárért cserélhetnek majd gazdát.

Az árverés bevételének egy részét a zenészek egészségügyi ellátásáról gondoskodó MusiCares jótékonysági szervezet fogja kapni.

Kiemelt fotó: Frazer Harrison / Getty Images North America / AFP