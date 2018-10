Féreglyuk? A semmiből egy náci repülő csapódott be Amerikában

A források szerint a balesetben a riadalmon kívül senkinek nem esett bántódása, sérülés nem történt. A legnagyobb csodálkozást az okozta, hogy a lezuhant gép nemcsak, hogy régi volt, hanem a festése és a típusa is nagyon az olyan repülőkre, amit a nácik használtak a világháború idején. Sokakat a gép szárnyán látható fekete-fehér kereszt tévesztett meg.

Kiderült, hogy a gép tényleg szándékosan hajaz a régi háborús repülőkre, mivel a lezuhant North American AT-6/SNJ egy olyan szervezet kötelékéhez tartozik, amely katonai parádékhoz, rendezvényekhez biztosít régebbi típusú repülőket.

Sokan persze egyből arra gondoltak, hogy nyílt egy féreglyuk Kaliforniában, amelyen keresztül egy náci gép zuhant le az autópálya mellett. Íme, a balesetről készült fotók:

