A 2012-es Miss Universe Hungary győztese április végén jeletette be, hogy focista férjével második babájukat várják. Az egykori szépségkirálynőnek 2015 novemberében már született egy kislánya, Zoé, most pedig megérkezett a kistesó is, aki a Zora nevet kapta.

Október 2-án megérkezett hozzánk második kislányunk, Zora❤️ Boldogságunk leírhatatlan

– írta közösségi oldalán Konkoly Ági, aki azonnal meg is mutatta az újszülöttet.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ági Konkoly (@agikonkoly) által megosztott bejegyzés, Okt 3., 2018, időpont: 8:03 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@agikonkoly