Vilmos herceg kicsit összekeverte Japánt és Kínát

Vilmos herceg elképesztően béna bakit nyomott, méghozzá kamerák előtt. Az történt, hogy épp hercegi teendőit látta el, miközben ellátogatott a Londonban megnyílt, Japán Házba – gyakorlatilag egy kulturális központ –, ahol galéria, étterem, könyvtár és kávézó is található. Vilmos egy rakás iskolás között ülve evett, mikor megkérdezte a gyerekeket, hogy mennyit gyakorolták a pálcika használatát

KÍNAI ételek evése közben.

Akkor mégegyszer: a herceg egy japán kulturális központ megnyitóján tette mindezt.

Prince William was in great form at the opening of @japanhouseldn – charming & engaging. But even a royal diplomat can make the odd bloop. Such as asking local schoolchildren at the event to highlight Japanese culture if they had eaten much Chinese food! He quickly recovered tho! pic.twitter.com/72swlvNbk0

